Вашингтон, 2 декабря, 2015, 23:55 — ИА Регнум. Государственный департамент США признал, что нефть, добываемая боевиками в захваченных террористической группировкой «Исламское государство» районах Сирии и Ирака, попадает на территорию Турции. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

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В частности, он заявил, что распространение нефти, добываемой ИГ, через сирийско-турецкую границу имеет место. Именно поэтому США просят Турцию закрыть границу с Сирией, подчеркнул Тонер.

При этом представитель Госдепа не стал обсуждать подлинность представленных Россией спутниковых снимков, на которых видны тысячи бензовозов с нефтью, пересекающих турецкую границу. Бензовозы следуют из захваченных террористами районов Сирии и Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Минобороны РФ представило доказательства того, что нефть ИГ в промышленных масштабах попадает в Турцию. Также российское военное ведомство заявило, что высшее руководство Турции находится в сговоре с террористами, а семья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участвует в незаконной торговли нефтью.