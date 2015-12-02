Эстерсунд, Швеция, 2 декабря, 2015, 23:03 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выиграл индивидуальную 20-километровую гонку на Кубке мира по биатлону. Соревнования прошли сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде.

eurosport.com Уле-Эйнар Бьорндален — норвежский биатлонист

41-летний норвежец поразил все мишени и показал лучшее время. Итоговое время Бьорндалена — 50 минут 14,5 секунд. На четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

На втором месте германец Симон Шемпп. Он прошел дистанцию на 50 минут 41,6 секунд и допустил один промах.

Третье место занял российский спортсмен, олимпийский чемпиона Алексей Волков. Он не допустил ни одного промаха, но прошел дистанцию за 50 минут 52,7 секунды.

Другие российские биатлонисты показали неважный результат: Антон Шипулин стал 16-м, Антон Бабиков — 18-м, Максим Цветков — 26-м, Евгений Гараничев — 31, Дмитрий Малышко — 32-м.