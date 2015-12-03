Ставрополь, 3 декабря, 2015, 04:00 — ИА Регнум.



В. Г. Василев. Семья командующего, 1938

«Россия могла бы показать мировой пример, как институт семьи становится центром правовой системы общества». Такое мнение высказал на закрытии IV Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ситуации экономических трудностей России и напряжённой внешнеполитической обстановки необходимо признание решающей роли семьи, повышение ее статуса, материального положения, считает эксперт.

По мнению ученого в нынешней ситуации основная тяжесть ложится на семью, проверяя ее на прочность: «В этих условиях традиционные нравственные ценности становятся теми самыми скрепами, которые не только удерживают межпоколенные связи, но и соединяют россиян, обеспечивая их солидарность как единого народа», — считает Тишков.

«Поддержка семьи как опора государства в сложный исторический период должна стать приоритетом внутренней политики», — заявил он, озвучивая позицию секции форума.

В этой связи необходима пропаганда традиционной семьи, в том числе через СМИ и интернет. «Необходимо прививать детям нравственные ценности, обеспечивать и сохранять межпоколенные связи, взаимную поддержку старших и младших, передавать лучшие нравственные качества, которые имеют как отдельные семьи, так и целые сообщества», — заявил академик РАН.

«Семейно-демографическая политика должна строиться на основе поощрения, а не принуждения; на создании всех условий для укрепления традиционной семьи», — считает ученый.

«Одной из важнейших задач семейно-демографической политики является конструирование новой и привлекательной для людей модели традиционной семьи… Традиционная семья — это моногамная парная семья, состоящая из мужчины, женщины, детей», — сказал Тишков.

«Необходимы новые правовые нормы, которые бы могли сделать семью субъектом права. В этом отношении Россия могла бы показать мировой пример, как институт семьи становится центром правовой системы общества», — считает Тишков.

Необходимо развить законодательство, регламентирующее трудовые отношение, развить систему адресной поддержки семьи.

Тишков озвучил рекомендацию форума «создать при органах государственной власти всех уровней департаменты, комиссии или иные структурные единицы по демографическим вопросам, ответственным за реализацию стратегии преодоления депопуляции, а также за проведение демографической экспертизы нормативных решений, информационно-просветительскую работу, обеспечение соответствующего мониторинга и контроля за обеспечением реализуемых мер».

«Мы высказываемся за активизацию деятельности уже существующих общественных советов: по СМИ, этнических, других региональных и федеральных организаций», — сказал академик.

Ученый также озвучил рекомендации форума о необходимости «инициировать дискуссию об изменении определения семьи в законодательстве. Есть необходимость в совершенствовании этой формулировки».

Напомним, подготовленный по итогам Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора доклад наряду с другими материалами форума, будет адресован президенту России, правительству России, Федеральному Собранию.