Москва, 2 декабря, 2015, 22:05 — ИА Регнум. Новый виток расширения военного блока НАТО напрямую затрагивает интересы Российской Федерации и вынуждает её к соответствующей реакции. Об этом говорится в официальном комментарии министерства иностранных дел России, распространенном сегодня, 2 декабря, в связи с приглашением Черногории начать переговоры о вступлении в НАТО.

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«Рассматриваем принятое в ходе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел 1−2 декабря в Брюсселе решение о начале переговоров с Черногорией о ее вступлении в Организацию Североатлантического договора как откровенно конфронтационный шаг, чреватый дополнительными дестабилизирующими последствиями для системы евроатлантической безопасности», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркивают, что Североатлантический альянс вновь взял курс на безоглядное расширение своего геополитического пространства и искусственного деления государств на «своих» и «чужих», вместо того, чтобы прикладывать коллективные усилия в противодействии множащимся угрозам и вызовам современности и искать совместные решения по оздоровлению ситуации в сфере европейской безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Черногории в НАТО повлечет ответные действия со стороны Российской Федерации.