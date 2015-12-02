Москва, 2 декабря, 2015, 21:52 — ИА Регнум. Сегодня страны-участницы НАТО предложили Черногории начать переговоры по вступлению страны в альянс. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал это событие таким образом:

Цитата из х/ф «Тимур и его команда». Реж. Александр Разумный. 1940. СССР Фигура

«Премьер Черногории назвал наградой приглашение страны в НАТО. Записали-таки мальчиша-плохиша в их славное буржуинство», — написал политик в своем микроблоге в Twitter и прикрепил фрагмент из фильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише».

ИА REGNUM напоминает, кинокартина — экранизация 1964 года сказки советского писателя Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». Режиссером фильма стал Евгений Шерстобитов.

Приведем одну из актуальных в связи с последними политическими событиями цитату из произведения Гайдара:

«Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья».

Позже Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте отреагировал на запись в микроблоге Минобороны России.

« # Антонов Турецкие руководители, в т.ч.г-н Эрдоган, не уйдут в отставку и ничего не признают, даже если их лица будут вымазаны воровской нефтью», — говорится в сообщении МИД.

Это мнение поддержал российский вице-премьер: «Жёстко. Справедливо. Только так.Жёстко. Справедливо. Только так».