Москва, 2 декабря, 2015, 21:37 — ИА Регнум.



Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану;

Мы — члены турецко-российских семей, таких браков более 200.000, мы знакомились и создавали свои семьи в разных городах Российской Федерации и странах СНГ. Наши союзы и семьи подарили миру прекрасных детей разных возрастов. Нас, членов семей с нашими замечательными детьми, около 1 миллиона. Мы родные не на словах, а по сути и духу! Когда отцы некоторых этих малышей приехали в Россию, между нашими двумя странами вообще не было никаких связей. Мы, их родители, были как 2 чужестранца, которые пытались узнать и понять друг друга. Мы узнали друг друга, полюбили, научили и научились друг от друга очень многому. Мы создали очень глубокие связи, мы пустили здесь корни, такие глубокие, что прорастание их заняло годы, жизни, две разные культуры создали в наших сердцах богатейшее чувство любви и единения.

А сейчас мы слышим повсеместно о санкциях, которые призваны разрушить построенные нами связи и семьи. Радио, телевидение бесконечно обсуждают политические, военные, экономические аспекты проблемы, все СМИ только и говорят только о том, как бы побольнее и более жестоко нас наказать. Но все эти журналисты и политики забывают: какое бы решение ни принимали вышестоящие власти, все эти решения коснутся простых людей, то есть нас. Кого бы Вы ни наказывали, помните, что плеть этого наказания со всей силы ударит по нам, 200-м тысячам семей, и удар этот вмиг нанесет глубокие раны!

Самолет этот упал не на землю, он упал в наши дома. Все мы в глубокой печали от того, что случилась эта трагедия, которой не должно было быть никогда. Воспитать и дать самое лучшее образование детям героически погибшего пилота Олега ПЕШКОВА — наш долг. Мы уверены, что Вы сделаете все, что от Вас зависит ради детей героя. Мы же в свою очередь готовы оказать всяческую материальную поддержку его семье.

Дети в этой жизни самые чистые и невинные творения. Мы очень тревожимся за своих детей сейчас, за их будущее. У некоторых из нас дети растут в Турции, у некоторых в России, они учатся здесь и там. Как Вы думаете, счастливы ли наши дети, от самых маленьких до взрослых, которые уже учатся в университетах, той вражде и ненависти, что сейчас демонстрируют по отношению к их родинам стороны? Число этих детей от 300 до 500 тысяч, это численность среднего города, не так ли? И эти дети будут расти и учиться в школах как жертвы ненависти и войны между двумя своими родными странами?

Можете ли Вы на минуту представить себя в тех условиях, в которых они оказались сейчас? Каково им сейчас слушать в новостях и читать о том конфликте, что разразился между двумя странами, как на их душах скажется эта атмосфера враждебности!

Как детям уже школьного возраста, подросткам, пережить те психологические травмы, когда их товарищи и одноклассники в силу подросткового максимализма сейчас оскорбляют и унижают их!

Да, все наперебой обсуждают политические, военные и экономические последствия этого кризиса. Но кто помнит об этнических последствиях? Что будет с нами? Что будет с нашими детьми? Да, каждая страна имеет свои интересы, защищает их, использует возможности для их продвижения. Но самым главным интересом страны является благополучие и счастливая жизнь ее граждан. Сложившаяся сейчас ситуация лишила нас сна и покоя. Не говоря уже о том, что экономические санкции бьют сейчас по нам. Но только ли по нам?

Наверно не стоит рассказывать, Вы лучше нас знаете, как повлияют принятые санкции на судьбы десятков тысяч турецких граждан, проживающих в России, на судьбы десятков тысяч российских граждан, работающих в турецких фирмах в России, судьбах турок и россиян, работающих в Турции… Все мы смертны и уходим из этой жизни, но государства будут жить, и не может быть так просто нарушить, разрушить связи между государствами, семьи, которые мы строили более 25-ти лет, некоторые из нас отдали этому всю жизнь. РАЗРУШАТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, СЛОМАТЬ СТРОЕНИЕ МОЖНО ТАК БЫСТРО. НО СОЗДАВАТЬ И СТРОИТЬ ЧТО-ЛИБО — ЭТО ДОЛГО И ТЯЖЕЛО…

Мирное население не подпадает под санкции даже в условиях войны, это закон. Политическая воля и решения, которые Вы примете в эти трудные дни, покажут всему миру, какими должны быть Великие Государственные Личности. Наши дети должны жить в более гуманном мире благодаря Вашей мудрости. Нам, российско-турецким семьям, детям и студентам, которые учатся в обеих странах, десяткам тысяч россиян и турок, работающих в обеих странах, не у кого искать помощи и защиты, кроме Вас. Мы, люди, для которых обе страны являются родиной, и которые мы любим как свой отчий дом, как граждане этих стран, как жертвы сложившейся ситуации, просим, требуем от Вас, руководителей этих стран, незамедлительно, без каких либо условий, сесть за стол переговоров, вне каких-либо личных эмоций, руководствуясь только лишь заботой о наших народах, и конструктивно решить сложившуюся ситуацию.