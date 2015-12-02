Москва, 2 декабря, 2015, 21:16 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») прокомментировал известие о том, что Черногория будет включена в состав НАТО:

Франческо Гварди. Прием послов в банкетном зале Дворца Дожей (фрагмент)

«Включение Черногории в НАТО без ясно выраженной воли ее народа — не «расширение зоны демократии», а результат сговора рук-ва страны и альянса», — выразил свое мнение российский политик.

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 2 декабря, лидеры МИД стран, которые являются участниками НАТО, официально пригласили Черногорию начать обсуждение вопросы по вступлению страны в альянс. Переговоры предположительно продлятся полтора-два года.

Так, еще в 2003 году в составе конференции в Сербии Черногория стала участником программы НАТО под названием «Партнерство ради мира». Через три года, после того, как было объявлено о независимости Черногории, власти страны подтвердили участие в программе. Спустя еще три года получила страна План действия членства альянса.

Сегодня в связи с предложением от стран-участниц НАТО для Черногория Алексей Пушков заявил, что без референдума о членстве государства в альянсе правительству не удалось бы набрать необходимое число голосов.

ИА REGNUM отмечает, российский парламентарий в своем микроблоге ранее высказался по поводу включение замглавы МВД Украины в число ста мыслителей мира по версии американского журнала Foreign Policy.

В своем Twitter-аккаунте Пушков написал: «Форин полиси» включил замглавы МВД Украины Згуладзе в число «топ-100 мыслителей мира»! Разжижение мозга. Каковы «мыслители», таков и журнал».

Напомним, сегодня стало известно, что заместителя министра внутренних дел Украины Эку Згуладзе американское издание внесло в рейтинг 100 мировых мыслителей (100 Global Thinkers) за 2015 год. Она попала в категорию людей, которые бросили вызов, в номинации «За поддержку духа Майдана в украинской полиции».