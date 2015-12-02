Берлин, 2 декабря, 2015, 21:06 — ИА Регнум. В Германии будут судить бывшего санитарного врача нацистского лагеря смерти в Освенциме за убийство 3681 человека. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет Daily Mail.

novosti-n.org Один из узников узнает бывшего охранника, который жестоко избивал заключенных в концлагере «Бухенвальд»

Сообщается, что весной 2016 года суд планирует рассмотреть дело 95-летнего бывшего санитарного врача Освенцима Юбера Зафка. Он подозревается в причастности к убийству 3681 человека.

Сотрудник концлагеря был опознан бывшей заключенной Анной Франк, попавшей в Освенцим в 1944 году и сумевшей спастись.

В обвинительном заключении Зафка сказано, что множество людей были убиты в медицинском блоке концлагеря с газовыми камерами во время дежурств подсудимого.

Примечательно, что Зафка уже судили за членство в СС в 1948 году в Польше. Тогда суд приговорил его к трем годам тюрьмы.

После освобождения Зафка женился, стал отцом четверых сыновей и переехал в деревню Гневков неподалеку от Берлина. Он сделал карьеру на изготовлении и продаже сельскохозяйственной продукции, в том числе пестицидов. Подсудимый и сейчас живет к северу от Берлина.

Про Зафка также известно, что он родился в семье фермера в польском городе Шенау, где в 13 лет вступил в ряды фашистских войск (1933 год). Зафка проходил обучение в концлагере Дахау, за 12 лет работы которого были убиты 36 тыс. человек. Летом 1944 года Зафка перевели в Освенцим в звании младшего командира. В обвинительном заключении сказано, что он обвиняется в убийстве 3681 человека за месяц с 14 августа по 14 сентября 1944 года.