Москва, 2 декабря, 2015, 20:46 — ИА Регнум. Государственная дума Российской Федерации сегодня, 2 декабря, во втором и третьем чтениях приняла закон, внесенный правительством России, об увеличении с 1 января 2016 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4% — до 6204 рублей.

Janet Ramsden Рабочие руки

Напомним, в 2015 году МРОТ составляет 5965 рублей в месяц.

Отмечается, что увеличение МРОТ в 2016 году коснётся порядка 700 тысяч работников. Из них 43% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, и 57% — работники реального сектора экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтруд в октябре этого года предлагал увеличить МРОТ на 21%. Позже ведомство предлагало увеличить МРОТ в 2016 году на уровень инфляции — 11,9%. В итоге МРОТ увеличен только на 4%.

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