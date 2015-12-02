Москва, 2 декабря, 2015, 20:31 — ИА Регнум. Художник Андрей Будаев выпустил на 2016 год календарь на политическую тему под названием «На войне как на войне». Электронная версия уже доступна в сети. На главной странице работы — российский лидер Владимир Путин.

budaev.ru Андрей Будаев. Календарь 2016 «На войне как на войне». Обложка

Основными персонажами нового календаря стали политические деятели, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, а также главы Франции, США и Украины, среди премьер-министров — Дэвид Кэмерон и Арсений Яценюк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Андрей Будаев стал известен благодаря карикатуре на главного редактора журнала Charlie Hebdo, над которым на изображении совершалось надругательство.

Как изображены герои политического календаря? Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на некоторых кадрах — в кругу боевиков «Исламского государства» (деятельность этой организации запрещена в России), на других — турецкий президент выпивает с руководителями Украины. Причем на рукавах украинских лидеров нашит нацистский символ — свастика. Франсуа Олланд и Дэвид Кэмерон также получили в календаре Будаева яркие роли. Они изображены одетыми в турецкие народные костюмы и сидящими за столиком.

Что касается украинских политиков, то художник не обошел стороной и их. Так, некогда бывший российский оппозиционер Мария Гайдар, которая этим летом приняла предложение губернатора Одессы Михаила Саакашвили стать его замом, — тоже на одном из коллажей. На следующей странице — снова президент Турции, одетый в военную форму, стоит на коленях, а на него направлено дуло огнестрельного оружия.

Глава Сирии Башар Асад на календаре художника изображен слушающим наставления российского лидера, при этом Асад стоит на пушке танка, на котором написано «За наших».

Президент США Барак Обама тоже «поучаствовал» на страницах политического календаря. На одном изображении — он лежит на траве под ракетой с надписью «СССР», а рядом с ним — Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. На другой странице — Обама на кровати, между смеющейся женой — с одной стороны и Башаром Асадом — с другой.

ИА REGNUM отмечает, ранее Андрей Будаев опубликовал в «Московском комсомольце» карикатуру на главного редактора Charlie Hebdo, которого насилует мужчина, вместо головы которого карикатурное изображение мусульманина. 13 ноября художник пообещал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что на своей выставке в Санкт-Петербурге он покажет 15−20 картин, персонажами которых стали все карикатуристы французского издания, включая главного редактора. Все они, по словам Будаева, будут принимать участие в «изобразительных оргиях».