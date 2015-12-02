Москва, 2 декабря, 2015, 20:31 — ИА Регнум. Тимирязевский суд Москвы обязал первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева выплатить шесть тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сегодня, 2 декабря, передает РСН.

gorod.tomsk.ru Горбачёв

Известно, что поводом для иска стали две фразы из политических мемуаров Горбачева, в которых, по мнению Жириновского, содержатся порочащие его факты. Представитель Горбачева, в свою очередь, настаивал, что это лишь оценочные суждения.

В итоге суд частично удовлетворил иск Жириновского, который требовал компенсировать ему моральный ущерб в размере 1 млн рублей.

Судья обязала ответчика опровергнуть опубликованные сведения путем сообщения о решении суда, а также взыскала с бывшего президента СССР компенсацию судебных издержек в пользу ЛДПР и её лидера на общую сумму 6300 рублей.

В исковом заявлении Жириновский указывал на две фразы в мемуарах Горбачёва, которые, по мнению лидера ЛДПР, порочат его честь и достоинство. В одной фразе Горбачев заявлял о причастности Жириновского к нападению на него, а в другой обвинял его в использовании экстремистских лозунгов.

Суд посчитал, что только фраза о причастности к нападению является порочащей.

Жириновский уже заявил, что решением суда не удовлетворен и будет подавать апелляцию.