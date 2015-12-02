Мадрид, 2 декабря, 2015, 19:52 — ИА Регнум. Конституционный суд Испании вынес решение об аннулировании резолюции о независимости Каталонии, которую парламент этой автономной области объявил 9 ноября. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Reuters.

Joan Sorolla

Напомним, 9 ноября региональный парламент Каталонии большинством голосов принял фактическую декларацию независимости и объявил о начале 18-месячного периода отделения от Испанского Королевства. За независимость тогда проголосовали 72 депутата из 135.

После принятия резолюции власти Каталонии приняли план, в соответствии с которым должно начаться создание собственных государственных институтов и министерств, а также разработана конституция Каталонии.

Через 18 месяцев в Каталонии должно пройти новое голосование об окончательном выходе из состава Испании, после чего Каталония в одностороннем порядке объявит себя независимым государством.

Правительство Испании обратилось в Конституционный суд с просьбой приостановить резолюцию. В ноябре КС уже временно заморозил эту резолюцию.