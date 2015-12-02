Буэнос-Айрес, 2 декабря, 2015, 19:38 — ИА Регнум. Победивший 22 ноября на президентских выборах в Аргентине оппозиционный кандидат Маурисио Макри еще в ходе избирательной кампании заявлял о том, что после победы предпримет усилия для исключения Венесуэлы из МЕРКОСУРа. Неожиданным союзником Макри в этой истории может стать президент Бразилии Дилма Руссефф. В связи с убийством на прошлой неделе оппозиционного деятеля Луиса Мануэля Диаса (Luis Manuel Días) во время митинга в штате Гуарико (Guarico), Министерство иностранных дел Бразилии выпустило коммюнике, в котором призвало следовать нормам Союза южноамериканских государств (Unasur) и твердо заявило о своем «твердом неприятии любых форм насилия, которые могут отрицательно сказаться на избирательном процессе», призвав венесуэльские власти «расследовать произошедшее и наказать виновных», сообщает El Pais. Известно также о некоем частном письме Дилмы Руссефф венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, в котором она подвергла критике внешнюю политику Венесуэлы.

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Как утверждают аргентинские СМИ, Маурисио Макри хочет стать центральной политической фигурой на континенте и активно развивать отношения с Евросоюзом и США. В частности, добиться заключения Торгового соглашения между Южноамериканским Общим рынком МЕРКОСУР и Евросоюзом.

На первой пресс-конференции после президентских выборов Маурисио Макри так прокомментировал свои планы на будущее: «Надо дружить со всеми». Однако, уже сейчас очевидно, что под определение «все» попадают далеко не все страны.