Москва, 2 декабря, 2015, 19:37 — ИА Регнум. Начался приём заявок на участие в XXVII Открытом российском фестивале «Кинотавр», который пройдёт в Сочи с 5 по 12 июня 2016 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе фестиваля. Основной площадкой смотра традиционно станет Зимний театр.

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«Фестиваль снова соберет все достойное, что было сделано за год в обоих сегментах российского кинематографа — и в авторском, и в зрительском кино», — цитирует пресс-служба слова президента фестиваля Александра Роднянского. — «Благодаря новым и постоянным партнерам смотр расширит поиск новых талантов, неожиданных идей и актуальных смыслов, что добавит мощной энергии всей нашей киноиндустрии, неотъемлемой частью которой и является «Кинотавр».

О значении фестиваля корреспонденту ИА REGNUM рассказала эксперт Наталья Эфендиева: «Кинотавр», пожалуй, можно считать главным отечественным киносмотром. Каждый год он открывает новые режиссёрские имена. Организаторы стараются собрать, и у них это получается, все лучшие отечественные кинокартины, и, что очень важно, продвигают российский кинематограф не только в профессиональной среде, но и среди зрителей. Ведь без зрителя кинематографа не существует… Так, победителем этого года стала комедия Анны Меликян «Про любовь», которая, кстати, выйдет в прокат 10 декабря. Это, конечно, подлинно зрительское кино. И вообще, если посмотреть обладателей призов — призов зрительский симпатий, критиков и другие, то мы увидим, что сегодня побеждают такие фильмы, на которые скорее пойдёт зритель, нежели те, которые будет смотреть только узкий круг профессионалов».

Эфендиева отметила ещё одну новую тенденцию фестиваля: «Помимо того, что «Кинотавр» открывает новые имена, он также выявляет большое количество талантливых режиссёров-женщин. Наталья Миркулова, Любовь Мульменко, Наталья Мещанинова и многие другие. Хорошая тенденция. Очень давно мы не видели, чтобы в кинематографе были так заметны именно женские имена».

Фестиваль «Кинотавр» впервые был организован актёром и продюсером Марком Рудинштейном и открыт в 1990 году в городе Подольске. Председателем жюри стала будущий художественный руководитель смотра — Елена Бокшицкая. В первую программу вошли 20 отечественных фильмов, не попавших в советский кинопрокат, в числе которых были ретродрама Виталия Каневского «Замри — умри — воскресни», «Бродячий автобус» Иосифа Хейфица, «Ад, или Досье на самого себя» Геннадия Беглова и многие другие. Первый Гран-при «Кинотавра» получила историческая драма «Месть» Ермека Шинарбаева.

После успешного старта кинофестиваль переехал в курортный город Сочи, где и проходит до сих пор. В 2015 году в основном конкурсе «Кинотавра» участвовало 14 фильмов. Победителем стала упомянутая выше картина Анны Меликян «Про любовь», получившая также приз жюри кинопрокатчиков. Лучшим режиссером смотра был назван Алексей Федорченко с картиной «Ангелы революции», награда за лучший сценарий досталась Василию Сигареву за новогоднюю комедию «Страна ОЗ».

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