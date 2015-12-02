Хоккей: На Востоке второе место уже под вопросом, да и первое тоже
Москва, 2 декабря, 2015, 23:23 — ИА Регнум.
tomsk.ru
Хоккей
- «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
- «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Новокузнецк) 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
- «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Сибирь» (Новосибирская область) 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
- СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак (Москва) 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.