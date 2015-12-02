Москва, 2 декабря, 2015, 23:23 — ИА Регнум.



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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

(2:0, 3:1, 1:1) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Новокузнецк) 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

(0:0, 1:2, 1:2) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Сибирь» (Новосибирская область) 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак (Москва) 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

(1:0, 3:0, 1:0)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.