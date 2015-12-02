Багдад, 2 декабря, 2015, 19:23 — ИА Регнум. Если данные о покупке Анкарой нефти у террористической группировки «Исламское государство» подтвердятся, то иракское правительство намерено обратиться в Совет Безопасности ООН. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил официальный представитель министерства обороны Ирака Мохаммад Насир Нури.

«Если у иракского правительства появится достаточно доказательств и подробностей, оно без колебаний подаст официальную жалобу в СБ ООН и все компетентные международные органы», — заявил Нури.

Напомним, сегодня российское военное ведомство предоставило доказательства транспортировки террористами нефти из захваченных районов Сирии и Ирака в Турцию в промышленных масштабах.

На специальном брифинге Минобороны РФ на тему «Вооружённые силы Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом. Новые данные» российские военные представили спутниковые снимки огромного числа бензовозов, которые заливаются нефтью в захваченных террористами районах Сирии и Ирака и следуют в Турцию. Объемы незаконной поставки нефти от террористов в Турцию составляют до 200 тысяч баррелей в сутки.