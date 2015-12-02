Киев, 2 декабря, 2015, 19:20 — ИА Регнум. К Новому году из-за отсутствия счетчиков на газ без топлива могут остаться почти 300 тысяч домов на Украине. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз-Украина», передает корреспондент ИА REGNUM.

С 1 января 2016 года на Украине вступает в силу закон, который постановляет, что все домохозяйства, использующие газ для нагрева воды, должны быть оборудованы газовыми счетчиками. Если счетчиков не будет, потребителей, которые пользуются газовыми колонками, могут отключить от газа.

«Согласно требованиям законодательства Украины, с 1 января 2016 года газоснабжение для домохозяйств, которые пользуются газом для подогрева воды, должно осуществляться лишь при условии наличия счетчиков. 280 тысяч домохозяйств, которые пользуются газом для подогрева воды, еще не имеют счетчика», — сказано в сообщении.

Компания отмечает, что такие счетчики должны быть установлены бесплатно облгазами.

Напомним, с 1 октября на Украине вступил в силу новый закон о рынке газа. При этом украинские СМИ сообщают, что украинцы массово отказываются от установки счетчиков за использование газа, потому что платить по фиксированному нормативу до 3 кубометров газа потребления на человека выходит существенно дешевле, чем по показаниям счетчиков с учетом повышения тарифов на газ.