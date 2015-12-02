Анкара, 2 декабря, 2015, 19:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «клеветой» и отверг все обвинения министерства обороны России в покупке нефти у террористической группировки «Исламское государство». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Reuters.

Цитата из х/ф «Малефисента». Реж. Роберт Стромберг. 2014. США «Не справедливо оболганная» ведьма

Эрдоган заявил, что никто не имеет права клеветать на Турцию и обвинять её в покупке нефти у террористической группировки «Исламское государство». При этом Эрдоган добавил, что не хочет, чтобы отношения с Москвой дальше ухудшались.

Кроме того, президент Турции заявил, что его страна готова ответить на российские санкции.

«Если Россия продолжит свою линию в плане реакции, мы будем вынуждены принять меры», — сказал Эрдоган.

Напомним, сегодня министерство обороны России заявило, что Эрдоган и члены его семьи вовлечены в незаконную торговлю нефтью с террористической группировкой «Исламское государство». Также в военном ведомстве сообщили, что доходы террористов от этой торговли составляют $2 млрд в год.