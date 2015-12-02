Мурманск, 2 декабря, 2015, 18:47 — ИА Регнум. Во время своего визита в Мурманск глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко обратил внимание на преимущества РФ перед другими странами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

leninicebreaker.wordpress.com Ледокол Ленин.

«Атомного ледокольного флота в мире больше ни у кого нет, — заявил Кириенко. — Это уникальное конкурентное преимущество России. Это не преимущество только ФГУП «Росатомфлот», это уникальное преимущество России, дающее нам возможности решать и задачи министерства обороны по обороне и безопасности нашей страны в Арктике, это возможность разведки шельфа и уникальных полезных ископаемых Арктической зоны, это возможность транспортной инфраструктуры».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Сергей Кириенко заявил, что в текущем году сократился транзит через Севморпуть, причиной тому послужили общеполитическая ситуация и санкции. При этом Кириенко отметил, что выручка одного из предприятий Госкорпорации — ФГУП «Росатомфлот» в несколько раз превысила показатели предыдущего года .

«Понятно, что упавшая цена на нефть привела к пересмотру сроков запусков некоторых из месторождений на шельфе, тем не менее и текущая выручка в два раза выросла, производительность труда больше чем в два раза выросла, соответственно, и объём заказов растёт», — отметил глава госкорпорации «Росатом».