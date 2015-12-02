Калининград, 2 декабря, 2015, 18:35 — ИА Регнум. «Мы — соседи и не сможем обойтись без сотрудничества друг с другом». Такое мнение высказал министр-советник Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде Витаутас Умбрасас, принявший участие в обсуждении перспектив экономического развития самого западного российского региона.

newsbalt.ru Витаутас Умбрасас

Как известно, 1 апреля 2016 года бизнес Калининградской области лишается таможенных льгот Особой экономической зоны.

Руководители дипломатических учреждений из Германии, Литвы, Польши, Белоруссии подтвердили готовность оказывать всемерное содействие привлечению в Калининградскую область инвесторов и укреплению диалога власти и бизнеса.

«В Калининградской области действует более ста компаний с участием литовского бизнеса. Всем интересно и важно, как будет складываться ситуация в экономике региона с 2016 года, что предлагают местные власти и российское правительство, потому что мы — соседи и не сможем обойтись без сотрудничества друг с другом», — подчеркнул Умбрасас.

В свою очередь генеральный консул ФРГ в Калининграде Михаэль Банцхаф отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, действующие сейчас в Калининградской области, немецкие инвесторы, в том числе BMW, сохраняют интерес к региону.

«Это очень важная встреча, поскольку позволяет получить ответы на вопросы инвесторов, в том числе и немецких, о рамочных условиях для хозяйствования со следующего года. В меняющихся условиях бизнес хочет получить ясное, однозначное понимание ситуации», — сказал Банцхаф.

По словам регионального министра экономики Анастасии Кузнецовой, федеральные и региональные власти приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать для бизнеса последствия «проблемы-2016». Постановлением правительства России утвержден порядок предоставления Калининградской области межбюджетных трансфертов на поддержку рынка труда. Предполагается, что размер этих трансфертов будет равен сумме дополнительных расходов, которые возникнут у калининградского бизнеса после отмены таможенных преференций.

«Фактически нашей территории компенсируют те выпадающие доходы, которые возникнут после 1 апреля 2016 года, когда калининградские предприятия начнут платить таможенные пошлины. Есть понимание, что определенный объем средств будет уходить из региональной экономики, и его надо восполнить, чтобы сохранить рабочие места и определенный уровень оплаты труда», — пояснила министр.

По её словам, в 2016 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 66 млрд рублей, которые получат около 800 предприятий и организаций Калининградской области. Ежегодно, начиная с 2020 года, размер межбюджетного трансферта будет сокращаться на 5%, что должно стать дополнительным стимулом структурной перестройки экономики региона.

Министр также напомнила об инициативе губернатора Николая Цуканова по снижению минимального порога для резидентов ОЭЗ с нынешних 150 до 50 млн рублей. Это предложение планируется внести в повестку первых заседаний весенней сессии Госдумы в 2016 году.