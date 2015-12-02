Чебоксары, 2 декабря, 2015, 18:32 — ИА Регнум. В Чувашии под председательством приволжского полпреда Михаила Бабича прошло окружное совещание по вопросам подготовки объектов ЖКХ к зиме, переселению граждан из авариных домов и обеспечению жильём детей-сирот. Продлилось оно более 3,5 часов в закрытом режиме, отодвинув план последующих мероприятий с участием гостей на 40 минут. Пресса заслушала только вступительную речь Михаила Бабича, которая пестрила цифрами и критикой, а также пятиминутный доклад главы Чувашии Михаила Игнатьева. Руководитель республики доложил о ситуации по подготовке к зиме, прокомментировал критику полпреда об ужасающих условиях для проживающих в аварийных домах и прокомментировал неудачи по обеспечению жильем сирот, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Михаил Бабич побывал в квартире переселившихся из аварийного дома. Фото Бориса Филатова

Михаил Игнатьев сообщил, что к осенне-зимнему периоду объекты ТЭК и ЖКХ были подготовлены в Чувашии на 100%. «Однако, как и в других регионах, проблемной, актуальной остаётся задолженность администрацией муниципалитетов и организаций за потреблённые энергоресурсы — более 3 млрд рублей. Занимаемся, работаем, есть определённые результаты, но проблемы как были, так пока ещё остаются», — подвел неутешительные итоги Игнатьев.

Также было акцентировано внимание на работе по переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление за счёт средств жителей. «Здесь практически приходится убеждать их», — сказал глава Чувашии. По его словам, «в этом году на этот шаг пошли» 700 жителей, что в среднем обошлось в 75−80 тыс. рублей в расчёте на одну квартиру. «Но в то же время они понимают: окупаемость вложенных собственных средств составляет 3−3,5 года», — заметил Михаил Игнатьев.

Говоря о переселении из «аварийки», глава Чувашии сообщил, что к 1 сентябре 2017 года «последний человек, последняя семья должна быть переселена в неаварийный жилой дом». По данным Минстроя Чувашии, за последние два года в республике переселены 5100 человек (38,5% жителей, проживающих в аварийном жилье), к концу года их число планируется довести до 6200 (до 47%).

Михаил Игнатьев заверил, что, «прежде всего», переселяются жители, «которые десятилетиями живут в аварийном жилом доме». «И решение президента Российской Федерации по этой теме очень душевно, сердечно воспринимается этими жителями», — заявил глава Чувашии, выдав довольно странный комментарий после критики приволжского полпреда Михаила Бабича в части ужасающих условий в аварийных домах в Чебоксарах.

Напомним, полпред с инспекционным визитом посетил в Чебоксарах многоквартирный жилой дом по ул. Б. Хмельницкого, д. 127, корпус 2. В этом доме 20 квартир переданы горожанам, проживавшим ранее в трёх аварийных многоквартирных жилых домах по ул. Гражданская. Одна из семей, переехавших в новый дом из «аварийки», проживала в старом доме 45 лет. «Мы здесь, в Чебоксарах, также посмотрели дома, в которых люди прожили 45 лет. Ну послушайте, в 21-м веке разве можно так жить? Инвалиды в инвалидных колясках, удобства во дворе», — был эмоционален полпред во вступительной речи.

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Что касается обеспечения жильем детей-сирот, то в 2010—2014 годы жилые помещения в Чувашии получили 1200 человек, на эти цели было направлено более 1 млрд рублей, то есть если исходить из простых арифметических подсчётов, то в среднем по 250 млн рублей. В 2015 году планируется выделить только 85 млн рублей, которые позволят предоставить жильё ещё 117 сиротам.

«С учётом финансового кризиса, с учётом проблем по доходной части бюджета, с учётом того, что экономика не так работает, как мы предполагали раньше, конечно, мы все те плановые показатели не выполняем, хотя средства закладывали и в этом году, и на следующий год закладываем», — сделал отсылку на кризис Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии также назвал приоритетом «в нашей работе» усыновление детей-сирот, что решает вопрос и с жильём. За последние пять число детей, оставшихся без попечения родителей, удалось снизить в Чувашии почти в два раза. «Благодаря снижению количества детей-сирот, закрылись у нас три социальных учреждения — дома-интернаты», — доложил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приволжский полпред Михаил Бабич, говоря о переселении граждан из аварийного жилья и обеспечения детей-сирот жилыми помещения, подчеркнул, что хотя регионы Поволжья имеют «сходную структуру экономики, похожий состав населения», но «картина с выполнением этих двух важнейших задач» — «настолько разная». Предваряя обсуждения и объяснения, он призвал участников заседания не превращать его «в плач Ярославны, что на всё не хватает денег», а обозначать механизмы решения.

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