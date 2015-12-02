Тверь, 2 декабря, 2015, 18:29 — ИА Регнум. яд мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, состоится в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН, Россия в числе первых стран подписала документ.

rus-img2.com Нержавейка. Не подвержена коррупции

В регионе в этот день главным управлением региональной безопасности совместно с прокуратурой будет организован личный прием граждан с целью антикоррупционного просвещения жителей региона.

Кроме того, 9 декабря на юридическом факультете ТвГУ пройдет круглый стол «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения». Организаторами мероприятия выступают Управление Минюста России по Тверской области совместно с юридическим факультетом ТвГУ.

В Тверской области работа по борьбе с коррупцией координируется межведомственной комиссией. Кроме того, в октябре этого года правительством региона определен уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Эти обязанности возложены на отдел по профилактике правонарушений коррупционной направленности главного управления региональной безопасности Тверской области. Антикоррупционная деятельность строится в регионе на основании Национального плана по противодействию коррупции на 2014−2015 годы. Для его реализации в Верхневолжье утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Тверской области на 2014−2016 годы.

Одним из значимых направлений документа стало формирование антикоррупционных комиссий в муниципальных образованиях области. Большое внимание уделяется также формированию у служащих всех уровней власти отрицательного отношения к коррупции. В 2015 году проводились мероприятия по профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит участие в мероприятиях антикоррупционной направленности, осуществлялись проверки соблюдения ограничений и запретов, требований к поведению на государственной гражданской службе. В Плане мероприятий и формирование нетерпимого отношения к коррупции в обществе.

В регионе осуществляются также проверки соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; об использовании государственного и муниципального имущества; в сфере землепользования. В рамках проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов принимаются меры к устранению нарушений в социально значимых отраслях.

К борьбе с коррупцией подключаются общественные организации, предпринимательское сообщество, молодежные объединения Верхневолжья. 25 ноября в Твери при поддержке правительства региона состоялась конференция «Защита прав предпринимателей в Тверской области от коррупционных практик», организованная бизнес-омбудсменом Антоном Стамплевским и Тверской торгово-промышленной палатой.