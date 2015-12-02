Вашингтон, 2 декабря, 2015, 18:26 — ИА Регнум. Фильтры и инструменты для редактирования снимков в Instagram жители Соединенных Штатов все чаще в 2015 году стали использовать в качестве имен для своих детей. Об этом сегодня по результатам исследования сообщил сайт BabyCenter.com.

oboi-dlja-stola.ru Младенец. Фильтр Valencia. Instagram

Для составления рейтинга ресурс использовал свою базу данных и информацию, предоставленную министерством здравоохранения и социальных служб США. С целью изучить основные тенденции Baby Center проанализировал данные 340 тысяч родителей, передает News.com.au. В Instagram основные фильтры называются так: Люкс (Lux), Джуно (Juno), Рейс (Reyes), Людвиг (Ludwig), Амаро (Amaro), Валенсия (Valencia), Виллоу (Willow).

Эти названия в течение 2015 года стали часто звучать не только в разговорах о стиле редактирования фотографий, но и в беседах современных американских родителей — любителей соцсети. Самым популярным из них стало Люкс, среди мальчиков это имя теперь встречается чаще на 75%. На втором месте — Людвиг (42%). Замыкает тройку лидеров женское имя Джуно, им стали называть на 30% чаще. На четвертой позиции — Амаро и Валенсия (по 26%). Далее Виллоу — 13% и Рейс — 10%.

Однако управление социального обеспечения США не включило название фильтров Instagram, которые все чаще превращаются в имена детей, в список топ-1000, где зафиксированы имена мальчиков и девочек, дата рождения которых не ранее 2000 года. Но, несмотря на это, именно прошлый, 2014 год стал периодом, когда Уоллоу и Хадсонами называли новорожденных чаще, чем как-либо еще. Это следует из статистики ведомства.

Стоит отметить, что, по словам New York Daily News, перечисленные выше имена существовали, безусловно, и раньше. Но так как за последние несколько лет соцсеть достигла пика своей популярности, то большое количество детей, названных «инстраграмно», может быть связано именно с этим.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в России в этом году стали популярны патриотические имена, данные новорожденным. Так, в августе стало известно, что в Екатеринбурге в Ленинском районном отделении ЗАГС было зарегистрировано первое имя мальчика Крым. Ребенка назвали так в часть воссоединения полуострова с Россией. Родители мальчика с юмором отметили, что в следующий раз, если родится девочка, назовут ее Аляской.

Кроме того, в связи с Олимпийскими играми в Сочи за последние три года девочек в РФ стали чаще назвать Олимпиадой.