Тверь, 2 декабря, 2015, 18:20 — ИА Регнум. Мероприятия в рамках Всероссийского дня единых действий «Тест на жизнь» проходят в Тверской области с 1 по 6 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Акция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом, организована федеральным агентством по делам молодёжи совместно с федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и фондом «СПИД «Инфосвязь».

По данным министерства здравоохранения РФ, в стране сохраняется динамика роста числа людей с диагнозом «ВИЧ-положительный». При этом большая часть ВИЧ-инфицированных россиян входит в возрастную группу от 25 до 44 лет. По мнению специалистов сегодня необходимо обратить внимание как можно большего числа молодых людей на эту проблему, проинформировать их о местонахождении специальных учреждений и оказываемых услугах в сфере профилактики распространения ВИЧ, привлечь к добровольному тестированию.

Инициатором проведения информационной кампании в Верхневолжье стали комитет по делам молодежи совместно с областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В рамках акции всех неравнодушных граждан просят опубликовать в социальных сетях специальные изображения с текстом «Сдай тест на ВИЧ — узнай свой статус!» (либо иные на тему профилактики ВИЧ) с использованием хештега #ТестНаЖизнь.

Уличная информационно-профилактическая акция «Тест на жизнь» в Твери будет проходить 5 декабря с 16:30 до 17:30 на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева. Добровольцы проведут опрос населения, распространят красные ленточки и буклеты с адресами мест, где можно пройти тестирование на ВИЧ, расскажут о существующих немедицинских сервисах для людей, живущих с этим заболеванием.