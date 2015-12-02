Вашингтон, 2 декабря, 2015, 18:20 — ИА Регнум. Пентагон не располагает никакими доказательствами причастности Турции к покупке нефти у террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Также американское военное ведомство отвергает обвинения в адрес руководства Турции о причастности к этому бизнесу. Об этом сегодня, 2 декабря, заявила пресс-служба министерства обороны США.

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Напомним, сегодня российское военное ведомство провело брифинг, на котором заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов и начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской представили доказательства связи Турции с террористической группировкой «Исламское государство» и массовых поставок нефти в Турцию из захваченных террористами районов Сирии и Ирака.

В Пентагоне, однако, продолжают отвергать обвинения в том, что турецкое правительство находится в сговоре с ИГ для контрабанды нефти. Никаких доказательств в Пентагоне не видели.

Более того, США продолжают утверждать, что Турция предпринимает шаги для усиления безопасности своей границы с Сирией вместе с международными партнерами. При этом одна из целей перекрытия границ с Сирией — предотвращение контрабанды нефти ИГ.

Вашингтон рассматривает своего союзника по военному блоку НАТО — Турцию — как ключевого партнера в коалиции по борьбе с ИГ.