Москва, 2 декабря, 2015, 18:43 — ИА Регнум. Гражданская активность чрезвычайно важна для столицы, заявил 2 декабря на на VII Московском гражданском форуме мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, необходимо продолжить обсуждение городских проблем с москвичами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM VII московский гражданский форум

«Управление городом будет эффективнее, если в столице продолжит развиваться гражданская активность», — заявил Собянин.

Градоначальник особо выделил новые формы взаимодействия власти и граждан в Москве. «Очень важным был проект «Открытого правительства», когда мы выложили информацию о тысячах объектов, которые находятся в городе и функционируют. Очень правильно сделали, когда мы раскрыли всю бюджетную политику, программу строительства, программу благоустройства, когда мы раскрыли информацию о работе поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, спортивных секций и так далее. Это нашло активный отклик, стали рождаться новые сервисы, новые предложения по улучшению», — сообщил мэр.

Как заявил на форуме председатель Общественной палаты Москвы Михаил Кузовлев, столичному правительству будет направлен пакет предложений по улучшению городской инфраструктуры. «Общими усилиями мы смогли создать пространство, в котором представители общества и власти вели диалог, обменивались мнениями», — отметил он.

Напомним, в работе VII московского гражданского форума, который проходил с 9 сентября по 2 декабря 2015 года, приняли участие 2,5 тысяч человек. Москвичам для обсуждения были предложены следующие темы: «Московский городской облик», «Экологическая ответственность города и горожан», «Миграционная политика в Москве», «Общественный контроль капитального ремонта в Москве», «Волонтерское движение для горожан», «Инновационные форматы взаимодействия НКО и государства».