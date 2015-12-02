Тверь, 2 декабря, 2015, 18:09 — ИА Регнум. 5 тыс. 749 человек были заявлены на участие в сдаче итогового сочинения (изложения) в Тверской области 2 декабря. Сдача этого экзамена проходит в школах России второй год, его результат является допуском к государственной итоговой аттестации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

ucoz.com Сочинение

В Тверской области проверка знаний проводится на базе 303 общеобразовательных организаций во всех 43 муниципалитетах.

Выпускники прошлых лет (в этом году 13 человек) участвуют в написании итогового сочинения по желанию, чтобы представить его результаты в вузы. Определены пять основных направлений тем работ в 2015—2016 учебном году: «Время», «Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы в России». Темы сочинений были объявлены за 15 минут до начала написания. Экзаменационный комплект включает пять тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме на каждое общее тематическое направление). Они сформированы по часовым поясам.

Продолжительность итогового сочинения (изложения) составляет 235 минут. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения (изложения) — 350.

Оцениваются сочинения по нескольким критериям: соответствие теме; аргументация и привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность. Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание завершается не позднее трех дней с даты проведения. Результатом итогового сочинения будет «зачет» или «незачет», однако к сдаче единого государственного экзамена допустят только выпускников, получивших «зачет».

Те школьники, которые не смогли сдать итоговое сочинение или изложение, смогут попробовать сдать экзамен еще дважды — 3 февраля и 4 мая. А вот выпускники прошлых лет и обучающиеся системы среднего профессионального образования могут принять участие в итоговом сочинении (изложении) не более одного раза.