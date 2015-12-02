Киев, 2 декабря, 2015, 18:07 — ИА Регнум. Украина и ЕС не отреагируют на «шантаж» России по поводу зоны свободной торговли.

Цитата из х/ф «Д’Артаньян и три мушкетёра». Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978. СССР Это заговор! Франция в опасности! Я спасу Францию!

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Киеве 2 декабря, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вчера состоялось заседание министерской группы по введению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли», — сказал Порошенко. Украинский президент обвинил Россию в неконструктивной позиции и подчеркнул: Киев не отступит от планов по внедрению зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.

«Должен подчеркнуть одно: ни Украина, ни ЕС не будут реагировать на какой-либо шантаж. Хочу подчеркнуть: мы решительны в своем стремлении ввести с 1 января 2016 года зону свободной торговли с ЕС», — сказал Порошенко.

В то же время украинский президент выразил и уверенность, что 17 декабря 2015 года Евросоюз примет решение о продлении санкций против России.

Напомним, с 1 января 2016 года, по словам украинских президента и премьера, должно вступить в силу соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Россия пригрозила ввести против Украины продуктовое эмбарго в случае вступления в силу такой ЗСТ.