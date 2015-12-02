Луга , Ленинградская область, 2 декабря, 2015, 18:36 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 2 декабря, торжественно открыл новый животноводческий комплекс ЗАО «Племенной завод «Ручьи» на базе ЗАО «Новое время» в деревне Торошковичи Лужского района, который даст региону дополнительно 10 тыс. тонн молока в год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Melissa Wiese

Александр Дрозденко отметил, что в последние годы в Ленобласти при строительстве всех объектов — социальных, промышленных, сельскохозяйственных — применяются «самые передовые российские и мировые технологии». «Это предприятие не имеет аналогов в России, потому что здесь сосредоточены все самые лучшие мировые технологии, начиная с автоматизированной (без участия человека) технологии приготовления и подачи кормов и заканчивая программным комплексом, позволяющим контролировать все производственные процессы. Мы прекрасно понимаем, что в сегодняшнее время вопрос продовольственной безопасности — один из самых актуальных вопросов, который и власти, и бизнес должны решать», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что новое предприятие — еще один шаг по пути реального импортозамещения. «Когда мы говорим про импортозамещение, все думают, что это просто громкие слова. Но мы уже, наверное, десятый объект сдаём, где решаем проблему импортозамещения», — подчеркнул губернатор.

Новый животноводческий комплекс в Лужском районе, который сегодня посетил глава Ленинградской области, состоит из 4-х реконструированных дворов старой фермы ЗАО «Новое время» и новой молочно-товарной фермы на 1100 дойных коров. По словам Александра Дрозденко, только эта новая ферма дополнительно даст 10 тыс. тонн молока в год к общему областному объему.

В ходе реализации инвестпроекта было реконструировано два корпуса для коров на 314 и на 216 скотомест; корпус для телят в возрасте 2−11 месяцев на 471 скотоместо и корпус для телят в возрасте 11−18 месяцев на 351 скотоместо. В состав новой молочной фермы вошли два коровника со скотопрогонами и доильно-молочный блок с доильной установкой типа «Карусель» и системой охлаждения молока с 36 до 4 градусов.

Все дворы оснащены новым стойловым оборудованием, поилками с защитой от замерзания, автоматическими системами навозоудаления и вентиляции. Дворы для телят оборудованы передвижной системой раздачи молока. На ферме построены новые силосные траншеи на 24 тыс. тонн, реконструированы сети энергоснабжения, ведется строительство подъездных дорог и площадок. Животноводческий комплекс оснащен системами перекачки навоза, разделения его на фракции, емкостями для хранения отходов.

В результате инвестиций в хозяйстве общее поголовье дойных коров увеличится до 1600 голов, валовое производство молока возрастет до 11 200 тонн в год (при продуктивности 7000 кг в год на корову). Общая стоимость реконструкции фермы ЗАО «Новое время» и строительства молочно-товарной фермы — более 750 млн рублей.

Напомним, что состав агропромышленного комплекса Ленинградской области — это 526 крупных и средних предприятий различных форм собственности. Из них: 256 сельскохозяйственных предприятий, 10 комбикормовых заводов, 113 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 147 предприятий рыбохозяйственного комплекса. В регионе также работают 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, почти 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 104 тыс. личных подсобных хозяйств. В 2014 году в Ленинградской области произведено 41,4% валовой продукции сельского хозяйства СЗФО. Таким образом, регион остается основным производителем продуктов питания Северо-Запада.

Кроме того, Ленинградская область производит 2% всего объема сельскохозяйственной продукции страны.