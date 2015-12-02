Москва, 2 декабря, 2015, 18:03 — ИА Регнум. Власти Москвы могут привлечь волонтерские объединения к контролю за качеством моторного топлива на АЗС, заявил 2 декабря на VII московском гражданском форуме глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. По его словам, такое предложение поступило от общественных активистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Кульбачевский

«В 2015 году мы обкатаем юридические механизмы, потому что не всегда информация общественных контролеров может рассматриваться как доказательная база, сейчас это просто сигнал», — сообщил Кульбачевский.

Глава департамента отметил, что необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия в сфере экологии органов исполнительной власти с общественными организациями.

Напомним, в разработке проекта экологической стратегии Москвы до 2030 года принимали участие порядка 4760 москвичей. Так, в рамках экологического краудсорсинга, который проводился в июле 2015 года, было подано более 5600 идей по улучшению экологической ситуации в столице, из которых было отобрано около 1300 предложений. Кроме того, городские власти заявляли, что в столице создана одна из самых современных систем экомониторинга. В свою очередь, в Мосгордуме считают, что для анализа изменений экологической обстановки в столице информации Мосэкомониторинга недостаточно.

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