Тверь, 2 декабря, 2015, 17:45 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Тверской области, стартовавший в начале октября, проходит в штатном режиме. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, доложил губернатор Андрей Шевелев 2 декабря на селекторном совещании об итогах подготовки предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к работе в зимний период 2015—2016 годов. Совещание провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

obrazky.4ever.sk Тепло

Как отметил Дмитрий Медведев, в настоящее время отопительный сезон стартовал в абсолютном большинстве регионов. Перед главами субъектов поставлена задача: продолжить работу по погашению долгов за энергоресурсы. Особое внимание, акцентировал председатель правительства, нужно уделять объектам, которые требуют гарантированного электроснабжения — они должны быть оснащены автономными резервными источниками питания.

Андрей Шевелев сообщил, что в регионе осенне-зимний период начат и проходит в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций и массовых нарушений энерго-, тепло — и водоснабжения не зафиксировано. Губернатор рассказал, что по данным на 1 ноября готовность котельных, а также тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей составила 100%. Запасы угля, местных видов топлива и жидкого топлива сформированы на уровне 145, 157 и 230% соответственно. Готовность жилищного фонда на сегодняшний день составляет 100%. Всего же на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону в регионе было направлено почти 639 млн рублей из федерального, регионального и местных бюджетов.

Особое внимание уделялось приведению в нормативное состояние объектов теплоэнергетических комплексов. «Удалось капитально отремонтировать, реконструировать и модернизировать 34 котельных, заменить 53 с половиной километра тепловых и более 33 километров водопроводных сетей. В общей сложности на эти цели было направлено более 200 миллионов рублей», — сообщил глава региона.

Кроме того, для предупреждения и ликвидации аварий на объектах коммунального комплекса в Тверской области сформирован материально-технический резерв на общую сумму 28,6 млн рублей.

Речь шла и о получении паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. До 15 ноября паспорта получили 96,4% муниципальных образований области. Основным вопросом в настоящее время является получение паспорта готовности ООО «Тверская генерация». Деятельность организации находится под контролем не только на региональном уровне, но и генеральной прокуратуры Российской Федерации, правительства Российской Федерации, а также ряда других федеральных структур. Со стороны правительства Тверской области будет сделано все, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона в штатном режиме, подытожил Андрей Шевелёв.