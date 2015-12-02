Москва, 2 декабря, 2015, 17:20 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют развивать систему электронного референдума «Активный гражданин», заявила 2 декабря на VII московском гражданском форуме заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова. По ее словам, будет создана новая форма коммуникации для участников портала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

«Мы будем проводить открытые лекции с самыми востребованными заместителями мэра Москвы, куда они могут свободно записаться и прийти. В ближайшие дни откроем запись к Максиму Ликсутову и Леониду Печатникову. Мы надеемся, что это будет востребовано», — заявила Ракова.

Заммэра добавила, что в рамках развития системы «Активный гражданин» будет изменена систему идентификации. По ее словам, на данный момент на портале зарегистрировано около 1,25 млн участников.

Наибольший интерес у москвичей при голосовании вызывают общегородские вопросы. Так, порядка 40% вопросов касаются организации досуга, культурных мероприятий и спортивных соревнований. «В частности, вопросы графика работы катков, какие кружки и секции нужно открывать в районе, какие праздники проводить, где эти праздники проводить. Еще 27% — это благоустройство улиц, парков, дворов и так далее. Около 15% — это вопросы, как организовывать взаимодействие с населением уже реально, когда и где проводить встречи, какие рубрики делать в районной газете, но уже не электронный формат, а любые другие. И только 1% — это вопросы, связанные с установлением каких-либо норм и правил, обязательных для исполнения на территории», — сообщила Ракова.

Напомним, в мае 2014 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина был запущен проект «Активный гражданин». Портал предназначен для проведения опросов и голосований среди жителей столицы по важным для развития города вопросам. В октябре 2015 года Ракова заявляла, что на сервисе «Активный гражданин» будут проводиться также публичные слушания по градостроительным проектам.

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