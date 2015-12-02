Санкт-Петербург, 2 декабря, 2015, 16:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открылся XII Международный фестиваль-практикум «Кинопроба». В пятидневную программу традиционно вошли кинопоказы, творческие встречи и обширная образовательная часть. В конкурсе будут представлены 95 студенческих и дебютных фильмов трех категорий: игровое, неигровое и анимационное кино. Как сообщили в пресс-службе Фестиваля, общий хронометраж программы составляет более 20 часов, что означает практически круглосуточные показы. Смотр работ пройдёт на площадке Екатеринбургского Дома кино. Откроет Фестиваль новый фильм Георгия Параджанова «С осенью в сердце».

Цитата из к/ф «С осенью в сердце». реж Георгий Параджанов. 2015. Россия

Заявки на участие в конкурсной программе Фестиваля поступили из 30 стан мира, для отбора участников экспертное жюри посмотрело более 500 работ молодых кинематографистов. Участие в конкурсе примут 45 киношкол разных стран, в числе которых киноакадемии Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Испании. Россию на Фестивале будут представлять столичные киношколы «Шар», ВГИК, Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Московская школа нового кино, а также регионы: Омский университет и Пермская академия искусства и культуры.

В рамках образовательной программы «Кинопробы» состоится встреча с актёром Сергеем Пускепалисом, который проведёт мастер-класс по актерскому мастерству в кино. Специальным гостем «Кинопробы» так же станет американский документалист Марк Челищев. На творческой встрече со зрителями режиссёр покажет свой полнометражный документальный фильм «Андрей — Голос вина».

Международный кинофестиваль ежегодно стартует в Екатеринбуге в первые дни декабря. Уникальный формат проекта делает упор на практикум, мастер-классы и обучающие программы для молодых режиссёров, что позволяет участникам приобрести новый опыт и расширить свои знания в области кинематографа. В программу фестиваля ежегодно входят специальные проекты, посвященные истории кино, детскому кино и анимации, киноэкспериментам, обучение созданию рекламных роликов и научно-популярных фильмов.

«Кинопроба» проводится в Екатеринбурге с 2004 года. Как сообщили в пресс-службе Фестиваля, место выбрано не случайно: именно здесь, в Екатеринбурге, сложилась знаменитая школа уральской анимации и документального кино, откуда вышли такие режиссеры, как Александр Петров, обладатель «Оскара» за фильм «Старик и море», Алексей Харитиди, получивший Золотую пальмовую ветвь в Каннах за фильм «Гагарин». В городе работает уникальная детская анимационная школа «Аттракцион» под руководством Сергея Айнутдинова. В игровом кино заявили о себе наградами на Всероссийских и Международных фестивалях класса «А» Алексей Федорченко, Василий Сигарев и другие режиссёры.

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