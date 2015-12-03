Челябинск, 3 декабря, 2015, 06:53 — ИА Регнум. В Челябинске 3 декабря День Неизвестного Солдата отметят патриотической акцией «Имя твоё не забыто». Она пройдёт в зале официальных заседаний Челябинской городской Думы, её проводит Челябинское региональное отделение «Поискового движения России» совместно с Челябинской городской общественной организацией «Новый день», Поисковым отрядом «Ориентир» и при поддержке Управления по делам молодёжи администрации Челябинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Халдей. Неизвестный солдат

Данная акция является продолжением передвижного образовательного комплекса «Искать, нельзя забыть», в рамках которого в мае 2015 года поисковые отряды Челябинска собирали заявки на поиск информации о без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны гражданах. Тогда в мероприятии были задействованы около 2000 челябинских студентов и школьников, которые приняли более 400 заявок на поиск родственников.

По 86 из них удалось установить судьбы воинов, найти наградные листы, фотографии и архивные документы. В День Неизвестного солдата поисковики передадут найденную ими информацию родственникам пропавших бойцов.

В ходе акции 100 поисковикам в качестве награды за проведенную работу будет вручена парадная форма члена поискового отряда. Эта награда останется у отличившихся даже в том случае, если они в будущем покинут поисковое движение, но знак принадлежности к нему останется с ними навсегда.

«Очень важно для представителей поискового движения, что в стране официально появилась такая памятная дата, как День Неизвестного солдата. Важно, прежде всего, потому что работа поисковиков признана на уровне государства. Значит, мы делаем нужное для всех дело. И основной смысл его заключается в сохранении памяти о погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, противодействие попыткам искажения исторических событий и, самое главное, воспитание в молодежи любви и уважения к своей Родине, что и является наивысшим уровнем патриотизма. Абсолютно точно могу сказать, что никого из наших ребят-поисковиков никто и никогда не сможет убедить в том, что роль нашей страны в победе над фашизмом была незначительной. Прежде, чем начать раскопки они изучают исторические документы и карты мест боевых действий. Они знают историю своей Родины. Они знают, какой ценой достигались победы и чего стоили поражения. А еще, они знают, что мы своих на поле боя не бросаем. Сколько бы лет не прошло с окончания воны, мы будем искать, и возвращать из небытия наших погибших солдат», — прокомментировал председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Челябинской области Антон Шарпилов.

Также в ходе акции состоится передача личных вещей красноармейца Михаила Босова, захороненного в июне 2015 года на родной земле Челябинска, и двух Орденов Красной звезды. Одну награду принесли в Музей трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода, руководитель которого Дида Надежда Артемьевна, обратилась к поисковикам ЧРОО «Поисковый отряд «Ориентир» с просьбой установить, кому принадлежал Орден № 1 425 097 и разыскать родственников награжденного. Совместно с Военным комиссариатом Челябинской области, поисковики установили, что Орденом Красной звезды был награжден гвардии красноармеец Синельников Николай Иванович, 1902 года рождения, за подвиг, совершенный 12 марта 1945 года в боях за город Яново. Награда будет передана в фонды Челябинского государственного краеведческого музея. А орденом Красной звезды № 1 573 736 был награжден старший лейтенант Сапегин Павел Иванович, 1908 года рождения, начальник связи дивизиона 529 минометного полка 23-й отдельной минометной бригады, за проявленное мужество и хорошую организацию связи в боях в марте-апреле 1945-го.

Активное участие администрации Пластовского муниципального района, откуда призывался воин, в поисках, позволило поисковикам в считанные дни установить и найти его сыновей. Орден будет передан младшему сыну офицера — Вячеславу Сапегину, проживающему ныне в Челябинске.