Москва, 2 декабря, 2015, 17:00 — ИА Регнум. Столичные власти планируют создать биржу труда для иностранных граждан, заявил 2 декабря на VII московском гражданском форуме руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. По его словам, начало работы службы запланировано на 2016 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Глава департамента добавил, что в многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в Сахарово откроется новое здание площадью около 60 тыс. кв. м. «С января этого года прием иностранных граждан осуществляется во временном корпусе. Я думаю, в январе 2016 года мы откроем новый комплекс», — заявил Решетников.

В новом здании мигранты смогут подать документы на получение патента, пройти дактилоскопию, а также посетить столовую, образовательный и медицинский комплексы.

В свою очередь руководитель УФНС России по городу Москве Марина Третьякова сообщила, что на сегодняшний день ведомство получило в бюджет Москвы платежей на сумму 9,4 млрд рублей. «При приеме граждан мы в режиме онлайн присваиваем индикационный номер налогоплательщика, и каждый мигрант, который изъявил желание работать на территории города Москвы, имеет уже индикационный номер, который нам позволяет очень просто произвести привязку к тому или иному налогоплательщику», — пояснила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 12 января на территории Троицкого административного округа, вблизи деревни Сахарово начал свою деятельность ГБУ ММЦ. В центре иностранные граждане, прибывшие в Россию из стран с безвизовым режимом на заработки, могут пройти все процедуры, предшествующие получению патента, сумма которого на данный момент составляет 4000 рублей. Отметим, что в 2016 году стоимость патента для мигрантов вырастет до 4,2 тысячи рублей.

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