Киев, 2 декабря, 2015, 16:42 — ИА Регнум. Сегодня экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что после поражения от соперника из Великобритании Тайсона Фьюри ему нужно какое-то время, чтобы прийти в себя.

www.facebook.com/KlitschkoOfficial/photos Многозначительно

На своей странице в Facebook боксера написал: «Сейчас мне необходимо время, чтобы понять, что произошло, и как теперь действовать дальше». Также Кличко поблагодарил фанатов, команду и партнеров за поддержку, которые они ему всегда оказывают.

«За последние несколько дней я получил от вас (от болельщиков — ИА REGNUM) много писем с вашими добрыми благословениями, которые помогают пережить мне этот нелегкий период», — поделился спортсмен.

По словам Кличко, за последние 11 лет, когда победа шла с ним рука об руку, теперь он осознал, что поддержка еще важнее. Эта история поражает, а проигрыш — не вариант, подытожил спортсмен. В конце атлет многозначительно подписался «Ваш Владимир».

ИА REGNUM напоминает, в субботу, 28 ноября, в Германии на ринге за звание чемпиона в супертяжелом весе сошлись украинский боксер Владимир Кличко и британский Тайсон Фьюри. Победу одержал Фьюри, по единогласному решению судей именно он стал обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в самой тяжелой весовой категории.

Стоит отметить, что перед боем спортсмены заключили контракт, одним из пунктов которого был матч-реванш в соответствии с решением проигравшей стороны. Однако когда должна состояться вторая «встреча» боксеров и состоится ли вообще, пока неясно. Менеджер Владимира Бернд Бёнте заявил сегодня, что о повторном поединке говорить еще рано, так как после основного боя прошло всего несколько дней.