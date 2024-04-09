Москва, 3 декабря, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 декабря, президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию, сообщает ИА REGNUM. В послании президент представит парламенту свой взгляд на будущее развитие страны. Ранее Путин отметил, что само послание — это результат коллективной работы, так как без участия правительства РФ и Центробанка оно не может быть подготовлено на высоком профессиональном уровне.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской федерации

По мнению председателя Совфеда Валентины Матвиенко, выборы в Государственную думу станут одной из тем послания. «Безусловно, учитывая, что следующий год — это год выборов в Государственную думу, это тоже важнейшее политическое событие для всей страны. Наверное, эта тема будет как-то отражена», — сказала она во время своего официального визита в Бразилию.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что именно в День юриста глава государства выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию — такое обращение к высшему органу законодательной власти страны будет особенно символично.

Общество ждет от президента России не только актуальных и выверенных политических оценок, но и предложений, которые дополнят повестку Государственной думы в ближайшее время, отметил Нарышкин.

Спикер Госдумы полагает, что «предложения будут связаны как с внешними вызовами, прежде всего, с борьбой против международного терроризма, так и с решением внутренних задач, стимулированием экономического роста, поддержкой предпринимательства, защитой прав и свобод граждан, ростом правосознания россиян, социальной защиты наших граждан».

«Развитие страны требует не только четких приоритетов, но и юридически грамотно оформленных всех управленческих решений, особенно если это касается федеральных законов», — подчеркнул Нарышкин.

Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») отметил, что парламентарии ждут «ответов на волнующий всех вопрос войны и мира, вопросы безопасности, каким образом будет обеспечена безопасность в условиях войны с террористической угрозой, как будут развиваться наши взаимоотношения с Турцией, западными партнерами».

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме ждет от послания президента РФ Федеральному Собранию корректировки денежно-кредитной политики, в частности, слов о необходимости снижения ключевой ставки ЦБ. При этом, по словам первого замруководителя фракции Михаила Емельянова, «на первый план сегодня выходят вопросы безопасности». «Здесь есть консенсус всех фракций, я думаю, что президент уделит этому значительное внимание и получит поддержку всех депутатов. Здесь разногласий нет», — подчеркнул он.