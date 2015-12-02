Ереван, 2 декабря, 2015, 16:14 — ИА Регнум. Конституционный референдум в Армении, который намечен на 6 декабря, пройдет без мониторинга самой авторитетной европейской организации по наблюдению за выборами — Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

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«На референдум в Армению приехала команда из пяти экспертов. Они дадут экспертную оценку, но не будут осуществлять мониторинг референдума», — заявил сегодня руководитель ереванского офиса ОБСЕ, посол Андрей Сорокин.

По данным Центризбиркома Армении, за референдумом будут следить шесть международных организаций, в том числе из СНГ (44 наблюдателя), представители иностранных ЦИК (33 наблюдателя), ПАСЕ (11 наблюдателей).

По мнению местных экспертов, все миссии наблюдателей, кроме ОБСЕ/БДИПЧ и отчасти ПАСЕ, осуществляют формальное наблюдение и вне зависимости от предвыборной и поствыборной обстановки заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений. Единственная организация, которая осуществляет специализированное наблюдение за выборами, — это БДИПЧ. У организации есть критерии, по котором за выборами следят как наблюдатели с долгосрочной миссией, которые оценивают, например, агитационную кампанию и предвыборную обстановку, так и специалисты, которые наблюдают непосредственно за ходом голосования. После этого БДИПЧ публикует промежуточный, а затем и окончательный доклад, в котором содержатся поручения по устранению недостатков.

Правда, к миссии ОБСЕ/БДИПЧ также возникают вопросы как у ряда государств, в числе которых и Россия, так и у оппозиции, которые критикуют работу наблюдателей БДИПЧ как не вполне объективную и политически ангажированную.

Но в такой стране, как Армения, где результаты практически любых выборов ставятся под сомнение, миссия европейских наблюдателей необходима.

Подобное мнения высказывал и президент Армении Серж Саргсян, который, выступая 21 октября на съезде Европейской народной партии в Мадриде, заявил: «Мы в нашей стране продолжаем развивать демократические институты, баланс ветвей власти, защиту прав человека и независимость судебной системы. В этом направлении мы сделали большой шаг, инициировав конституционные реформы в нашей стране, которые осуществляем в тесном сотрудничестве с Венецианской комиссией. Если наш народ на намеченном на 6 декабря референдуме одобрит эти конституционные изменения, то Армения от полупрезидентской модели управления перейдет к парламентской модели, что сделает более эффективным взаимодействие разных ветвей власти, создаст основы для более интенсивного развития экономики, повысит уровень защищенности прав человека, усилит институциональную роль оппозиции. Для наблюдения за референдумом мы пригласили представителей ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ и других международных структур: уверен, что при вашем участии и с вашим лучшим опытом вы будете еще больше стимулировать продвижение демократических процессов в Армении.

Для сравнения: президентские выборы в 2013 году инспектировали 263 наблюдателя из БДИПЧ и 36 — из ПАСЕ. На парламентские выборы в 2012 году БДИПЧ делегировала 258 человек, а ПАСЕ — 37.