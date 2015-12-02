Ставрополь, 2 декабря, 2015, 15:56 — ИА Регнум.



zpl-ussr.ru Заброшенный пионерский лагерь. РФ

В России возникла новая угроза снижения демографической волны, поскольку вступает в жизнь сокращенное поколение, рожденное в трудные 1990-е годы. Такие прогнозы высказал 2 декабря в Ставрополе эксперт в области демографической генетики Владимир Тимаков в рамках IV Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Озвучивая резолюцию форума, эксперт отметил, что в России есть общий цивилизационный код, общее цивилизационное представление о том, что такое семья — моногамный постоянный союз мужчины и женщины, которые ставят задачу по рождению и воспитанию детей.

«Именно это отличает нас от тех нетрадиционных представлений, которые навязываются нам с Запада, и от тех полигамных средневековых подходов, которые возрождаются на Востоке. Это фактор нашей национальной идентичности и национальной безопасности», — отметил Тимаков.

Он считает, что в связи с прогнозируемым новым демографическим спадом необходимо принять меры по поддержке семьи и защите жизни людей. В частности, предлагается на федеральном уровне сделать семью субъектом права, ввести отцовство в правовые понятия, ограничить внешнее вмешательство в жизнь семьи и поставить барьеры для слишком бесцеремонного вмешательства ювенальной юстиции.

Необходимо принять меры по защите жизни с момента зачатия ребенка и вывести финансирование абортов из системы обязательного медицинского страхования. Надо также поддержать законодательные инициативы, которые позволяют женщине и мужчине перед принятием решения об аборте «услышать сердцебиение и увидеть образ своего ребенка на УЗИ».

Необходимо изменить в целом отношение к оценке родительского труда, сохранить материнский или родительский капитал, обратив внимание на третьих детей, расширить систему льгот и обеспечить доступ к жилью.

«Забота о здоровье детей начинается с заботы о здоровье и нравственном состоянии родителей. А значит, нужна эффективная система охраны репродуктивного здоровья, система семейного консультирования, включая семейную медиацию. Необходимо ввести семьеведение на всех уровнях образования, которое бы закладывало отношение к семье на основе традиционных представлений и ценностей», — считает эксперт.

«Уважение к старшим тоже должно получить свою оценку. При начислении пенсии и при исчислении пенсионного обеспечения надо оценить не только трудовой, но и родительский вклад», — озвучил Тимаков.

В государственной политике предлагается создать единый координирующий орган по проведению семейной демографической политики, проводить демографическую экспертизу нормативных решений, мониторинг духовно-нравственного состояния общества на основе социологических методик. Эксперт обратился к гражданскому обществу и СМИ с тем, чтобы создать барьеры к пропаганде аморализма.

«Предполагается, что Ставропольское отделение Всемирного русского собора и Северо-Кавказский федеральный университет возьмут на себя задачи по созданию собственных центров по защите семейных ценностей. Собор возьмет на себя общественную сторону, а СКФУ — научную сторону этого процесса», — добавил эксперт.

Напомним, в Ставрополе завершает работу IV Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора по проблемам традиционных семейных ценностей народов России. По итогам обсуждения будет подготовлен доклад, который, наряду с другими материалами форума, будет адресован президенту России, правительству России, Федеральному собранию.