Вашингтон, 2 декабря, 2015, 15:58 — ИА Регнум. Колумнист портала Gawker Сэм Биддл в своем материале сегодня отреагировал на заявление основателя Facebook Марка Цукерберга о передачи на благотворительность 99% своих акций соцсети. Биддл назвал это решение пиаром.

ИА REGNUM Пиар на Facebook

Причем пиар-ходом, организованным необычным методом. По словам журналиста, Цукерберг использовал рождение дочери Макс как способ заявления о том, что основатель соцсети вместе с женой раздадут 99% своих акций на благотворительность. При этом Колумнист обратил внимание на то, что 99% — это около $45 млрд.

Сэм Биддл заявил, что такой пиар-ход, по его мнению, находчивый, так как Цукерберг вместе с женой Присциллой Чан открывают свою компанию, а не благотворительную организацию и будут тратить акции через нее.

ИА REGNUM напоминает, сегодня основатель Facebook сообщил на своей странице, что у него родилась дочь. В соцсети Цукерберг также разместил письмо для дочери, в котором поделился, что вместе с супругой открывают компанию Chan Zuckerberg Initiative. Главной задачей проекта, по словам Цукерберга, является инвестирование в индивидуальное обучение, построение связей, а также лечение заболеваний.

Отметим, что порталу Buzfeed удалось связаться с представителем крупнейшей соцсети Facebook, который подтвердил, что основатель сервиса вместе с Присциллой Чан создают не благотворительный фонд, а компанию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сегодня основатель Facebook сообщил о семейном намерении передать почти все акции, за исключением одного процента, на благотворительность. Информация стала известна в день рождения первой дочери Цукерберга и Чан. В сообщении в соцсети отмечалось, акции передадут, чтобы помочь другим людям сделать этот мир лучше для последующих жителей Земли.

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