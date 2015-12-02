Рига, 2 декабря, 2015, 15:27 — ИА Регнум. Депутаты латвийской парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, 2 декабря, одобрили разработанное Кабинетом министров предложение, которое предусматривает, что временный вид на жительство (ВНЖ) или «инвесторская виза» может выдаваться иностранцам, которые вложили в латвийское коммерческое общество 50 тысяч евро и внесли в госбюджет 10 тысяч евро, сообщает портал Delfi.lv.

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Предложенные Кабинетом министров законодательные поправки подразумевают, что годовой оборот такого коммерческого общества не может превышать 10 млн евро. Иностранец сможет сохранить ВНЖ только в том случае, если получившая инвестиции компания будет вести реальную деятельность и платить налоги.

Согласно поправкам, на получение ВНЖ может претендовать иностранец, вложивший 50 тысяч евро в учреждение нового коммерческого предприятия. Число работников в таких компаниях не может превышать 50 человек. На получение ВНЖ могут претендовать не более 10 иностранцев, вложивших средства в одну компанию. ВНЖ также можно получить, инвестировав 100 тысяч в капитал компании, в которой работают больше 50 человек, а годовой оборот превышает 10 млн евро. Во всех этих случаях иностранцы могут претендовать на получение ВНЖ на срок до пяти лет.

Данные поправки еще должны быть утверждены Сеймом в третьем чтении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, число запросов на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику Латвии упало на 80,4%. С января по июнь 2015 года в Управление по делам гражданства и миграции поступило 227 заявлений на предоставление временного вида на жительство в Латвии. Годом ранее это количество составило 1157.