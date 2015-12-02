Рига, 2 декабря, 2015, 15:22 — ИА Регнум. Комиссия Сейма Латвии по бюджету и финансам (налогам) сегодня, 2 декабря, одобрила предоставление национальной авиакомпании airBaltic займа в размере 80 млн евро из средств госбюджета, сообщает портал Delfi.lv.

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На закрытом заседании комиссии шесть депутатов проголосовали за это решение, а два депутата — против. 3 декабря этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании Сейма.

Напомним, правительство ранее постановило, что примет предложение немецкого инвестора Ральфа Дитера Монтага-Гирмеса о вложении средств в латвийскую национальную авиакомпанию после того, как Сейм даст на это свое разрешение и в интересах государства будут внесены поправки в договор. Монтаг-Гирмес обещает вложить в авиакомпанию 52 млн евро, а государство выделит ей заем в размере 80 млн евро. Новый капитал авиакомпании в размере 132 млн евро необходим для реализации бизнес-плана и обновления флота авиакомпании. 16 ноября правительство одобрило выделение из средств Госказны займа для airBaltic в размере 80 млн евро.