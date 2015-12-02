Рига, 2 декабря, 2015, 15:20 — ИА Регнум. Латвия получила официальную просьбу о помощи от Франции в связи с произошедшими 13 ноября в Париже террористическими актами, подтвердила в телепередаче LNT «900 секунд» председатель Сейма Инара Мурниеце. По ее словам, просьба передана Министерству обороны для рассмотрения. Однако в том, как может отреагировать латвийская сторона, мнения политиков разделяются, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Мурниеце уверяет, что Латвия пока не планирует отправлять своих военнослужащих в Сирию или Ирак, чтобы воевать с «Исламским государством» (запрещенная в России организация). По ее словам, более реальна модель военно-гражданского сотрудничества, например, отправка подразделения саперов в Центральноафриканскую Республику или Мали, чтобы уменьшить нагрузку на находящуюся там французскую армию. Такого же мнения придерживается и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Однако министр обороны Раймонд Бергманис в передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения отметил, что существует еще и вероятность того, что военные инструкторы из Латвии будут направлены в Ирак, где будут обучать сражающуюся с «Исламским государством» армию.

В свою очередь, директор Латвийского института внешней политики Андрис Спрудс пояснил, что 42-я статья Лиссабонсого договора, в соответствии с которой Франция запросила помощь у Латвии, «является весьма расплывчатой», поэтому можно ожидать, что помощь от Латвии «может проявляться в различных видах».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство обороны Латвии рассматривает вопрос об отправке до десяти военнослужащих для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Минобороны анализирует, каков мог бы быть вклад Латвии в решение проблем в Ираке, Сирии и других государствах. Одно из решений — отправка в эти страны латвийских инструкторов в составе американского либо датского контингента. Инструкторы не будут принимать участия в боевых операциях, но помогут в обучении иракской армии.