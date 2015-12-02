Вильнюс, 2 декабря, 2015, 15:16 — ИА Регнум. В литовской торговой зоне биржи электроэнергии Nord Pool Spot появился новый источник предложения — 1 декабря впервые была продана электроэнергия, которая достигла Литвы прямо из Польши, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 декабря, в администрации оператора Litgrid. Во время испытаний мощности электроэнергия по соединению LitPol Link из Польши в Литву шла с мощностью 150 МВт.

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«Это первый раз, когда на литовской электробирже продана электроэнергия, переданная напрямую из Польши. Во время испытаний соединения переданную из Польши электроэнергию литовский оператор системы электропередачи Litgrid продал на бирже, поэтому испытания соединения означают дату, с которой на литовской электробирже появился новый источник предложения электроэнергии. Соединение LitPol Link открывает для Литвы новые рынки, богатые энергетическими ресурсами, а это не только увеличивает предложение электроэнергии из различных источников, но и обеспечивает большую безопасность поставки энергии», — говорит генеральный директор Litgrid и председатель правления Дайвис Вирбицкас.

Во время испытаний мощности LitPol Link проверяется, как соединение готово к передаче электроэнергии в обоих направлениях между Литвой и Польшей. На прошлой неделе испытания мощности начались с передачи электроэнергии маленькой мощности из Литвы в Польшу. Необходимую для испытаний электроэнергию покупают и продают операторы систем электропередачи.

LitPol Link — часть плана соединения электрорынков стран Балтийского региона. Проект отчасти финансируется на средства Программы сетей инфраструктуры ЕС (Connecting Europe Facility).

Напомним, что также начались тестовые работы по проверке электросоединения NordBalt между Литвой и Швецией.