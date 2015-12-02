Чебоксары, 2 декабря, 2015, 15:09 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич назвал напряжённой ситуацию в регионах с обеспечением жильём детей-сирот и переселением граждан из аварийного жилья, а по отдельным случаям — даже не вписывающуюся «ни в какие рамки». Об этом полпред заявил в Чебоксарах 2 декабря, выступая на окружном совещании, заверив, что спрос с региональных властей и губернаторов будет ужесточаться, «так больше не может продолжаться», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Видеотрансляция совещания

Журналистов в зал не пустили, предложив им довольствоваться 15-минутной видеотрансляцией: после вступительной речи Михаила Бабича и доклада главы Чувашии Михаила Игнатьева трансляция прервалась, и совещание продолжилось в закрытом режиме. Уже по обращению полпреда, который ситуацию по обеспечению жильём детей-сирот и переселению из «аварийки» назвал напряжённой, а по отдельным случаям даже не вписывающейся «ни в какие рамки», можно было предположить, что разговор будет жёстким и адресным. «Спрос с местных властей, в том числе с высших должностных лиц субъектов, будет ужесточаться», — предупредил Михаил Бабич.

Приволжский полпред подчеркнул, что хотя регионы Поволжья имеют «сходную структуру экономики, похожий состав населения», но «картина с выполнением этих двух важнейших задач» — «настолько разная». Предваряя обсуждения и объяснения, он призвал участников заседания не превращать его «в плач Ярославны, что на всё не хватает денег», а обозначать механизмы решения. И привёл в качестве примера один из объектов в чебоксарской «Богданке», куда переселили 20 человек за счёт застройщика, обеспечив ему экономические преференции. Относительно ряда других регионов «картину в Чувашии» полпред назвал «очень благоприятной».

Но тут же высказал резкую критику в части ужасающих условий в аварийных домах в Чебоксарах. «Мы здесь, в Чебоксарах, также посмотрели дома, в которых люди прожили 45 лет. Ну послушайте, в 21-м веке разве можно так жить? Инвалиды в инвалидных колясках, удобства во дворе», — был эмоционален Бабич.

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«Решать нужно как можно быстрее, у нас очень много аварийных ситуаций», — подчеркнул полпред. И привёл в качестве негативного примера Пермский край. «В Пермском крае как новости включаешь, каждый день вздрагиваешь — то один дом завалится, то другой. И не только в Пермском крае, во многих регионах так. Там живут живые люди, то есть мы говорим даже не о социальной справедливости, мы говорим о том, что люди живут с риском для жизни», — был возмущён приволжский полпред.

Что касается переселения из аварийного жилья в рамках II и III этапа программы, то Михаил Бабич акцентировал внимание на двух «проблемных регионах». «В первую очередь» это Саратовская область, где площадь аварийного жилья составляет 0,4%, «а переселено ноль». «С большим трудом в 2015 году закрываем этап 2014 года», — констатировал полпред, подчеркнув, что «это ни в какие рамки не лезет», хотя «не раз с губернатором говорили».

Ещё один проблемный регион — Удмуртия, где переселен 21% граждан от плана соответствующего этапа (площадь аварийного жилья составляет 31%). «То же самое: не понятно, хотя вроде там строить умеют и любят», — недоумевал полномочный представитель президента в ПФО.

Также полпредство «настораживают» ещё три региона. Это Ульяновская область, где переселен 41% от текущего этапа (площадь «аварийки» — 45%), Самарская область с 35% переселённых (доля аварийного жилья — 44%) и Пермский край, где 42% переселенных в новые дома (доля «аварийки» составляет 44%).

Хорошие показатели по переселению демонстрируют Мордовия (79% переселённых), Татарстан (62%). В Чувашии доля аварийного жилья составляет 55%, переселено в рамках текущего этапа программы 62%. Особняком стоит Марий Эл, где этап перевыполнен (индекс 128%): «Может быть, конечно, база там была меньше, другой масштаб».

Что касается обеспечения жильём детей-сирот, то полпредство «особенно настораживает» то, что «всё больше и больше случаев хамского отношения к этой категории людей». «Всё больше и больше заявлений о том, что жильё предоставляют такого качества, которое жильём назвать невозможно. Как будто специально эти халупы лепят, делают как карточные домики, галочку ставят себе в отчётах, и потом там трава не расти… Это очень некрасиво, когда мы за счёт и без того обездоленных людей пытаемся решать государственную задачу», — сказал Михаил Бабич. По его словам, больше всего таких случаев выявлено в Нижегородской области: «Жильё предоставляется в непотребном просто состоянии. Без удобств, без отопления, есть дома, которые разваливаются. В которых не просто жить невозможно, а жить просто опасно».

Что касается статистики, то хуже всего ситуация в Башкирии, где в 2014 году процент обеспечения от необходимого, запланированного объема составил 21%, за девять месяцев 2015 года — 12%. Дефицит финансирования программы по обеспечению жильём детей-сирот в регионе превысил 2,3 млрд рублей. В Марий Эл в 2014 году программа выполнена на 15%, за девять месяцев текущего года — на 6%, в Удмуртии соответственно — 13% и 3%, в Нижегородской области в прошлом году программа по обеспечению сирот жильём реализована на 13%, в этом году — только на 2,8%, в Саратовской области соответственно — 13% и 3,6%.

«Спрос наступит быстро, так больше не может продолжаться. Особенно сейчас, когда населением настолько остро чувствуются все наши проблемы», — заверил Михаил Бабич, обращаясь к участникам совещания.