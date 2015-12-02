Никосия, 2 декабря, 2015, 14:11 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил, что не будет уклоняться от встречи со своим турецким коллегой на полях заседания Совета министров ОБСЕ 3−4 декабря в Белграде.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США, Австралия Томас А. Андерсон

По его словам, турецкая сторона настоятельно просит организовать очную встречу с министром иностранных дел Турции в Белграде. «Мы не будем уклоняться от этого контакта, послушаем, что нам скажет господин Чавушоглу», — сказал Лавров.

Министр отметил, что в рамках этой встречи может и появится что-то «новое по сравнению с тем, что было произнесено публично».