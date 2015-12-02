Москва, 2 декабря, 2015, 14:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам приглашение Черногории в НАТО.

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По его словам, экспансия военной инфраструктуры альянса на Восток не может не приводить к ответным действиям с российской стороны, о чем Москва неоднократно отмечала на самых различных уровнях.

Это будет сделано «в плане обеспечения интересов безопасности и поддержания паритета интересов».

Песков уточнил, что пока рано говорить о каких-то конкретных ответных мерах. Он предложил исходить из того, что президент РФ свою точку зрения на этот счет пока не озвучивал.