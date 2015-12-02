Тбилиси, 2 декабря, 2015, 13:59 — ИА Регнум. В ноябре 2015 года границы Грузии пересекли 436 234 визитера. По информации МВД Грузии, это на 8,4% выше показателя аналогичного периода 2014 года.

Нико Пиросмани. Визит

С туристическими целями Грузию посетили 144 109 человек, что на 3,6% превышает показатель ноября прошлого года. Транзитом в стране побывали 93 716 человек, что на 10,5% выше показателя аналогичного периода 2014 года. С другими целями нанесено 198 409 визитов.

Всего за январь-ноябрь текущего года зафиксировано 5 431 723 визита, что на 6,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Больше всего визитов в ноябре было нанесено в Грузию из Армении, за которой следуют Турция, Азербайджан, Россия и Украина. При этом число визитеров из Армении уменьшилось на 1%, из Украины — на 2%. В то же время число посетителей из Азербайджана выросло на 22%, из России — на 7%, из Турции — на 2,2%.

Значительный рост визитов отмечается из Литвы (+17%), Италии (+14%), Германии (+11%) и Латвии (+11%), а также из Казахстана (+30%), Белоруссии (+52%), Израиля (+39%), ОАЭ (+748%) и Саудовской Аравии (+79%). На 10% увеличилось и число посетителей из США.