Лавров заявил о рассмотрении перспектив расширения связей с Кипром
Никосия, 2 декабря, 2015, 13:44 — ИА Регнум. Россия и Кипр поддерживают регулярный диалог на высшем политическом уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 декабря в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Между нашими странами поддерживается регулярный диалог на высшем политическом уровне. Мы были рады принимать президента Кипра в феврале 2015 года и были рады видеть его на Параде Победы в мае 2015 года», — сказал Лавров.
По его словам, стороны рассмотрели ход выполнения договорённостей, включая выполнение совместной программы действий на 2015−2017 годы: «Мы рассмотрели с особым вниманием перспективы расширения торгово-экономических связей, несмотря на ситуацию между РФ и ЕС — прежде всего, в высокотехнологичных областях и в сфере наращивания инвестиций».
Напомним, Сергей Лавров находится на территории Кипра с визитом. Помимо встречи с главой МИД страны, Лавров провёл встречу с главой кипрского государства.