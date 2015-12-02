Никосия, 2 декабря, 2015, 13:44 — ИА Регнум. Россия и Кипр поддерживают регулярный диалог на высшем политическом уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 декабря в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

mapsoid.ru Республика Кипр. Территории оккупированные Турецкими войсками (северный Кипр)

«Между нашими странами поддерживается регулярный диалог на высшем политическом уровне. Мы были рады принимать президента Кипра в феврале 2015 года и были рады видеть его на Параде Победы в мае 2015 года», — сказал Лавров.

По его словам, стороны рассмотрели ход выполнения договорённостей, включая выполнение совместной программы действий на 2015−2017 годы: «Мы рассмотрели с особым вниманием перспективы расширения торгово-экономических связей, несмотря на ситуацию между РФ и ЕС — прежде всего, в высокотехнологичных областях и в сфере наращивания инвестиций».

Напомним, Сергей Лавров находится на территории Кипра с визитом. Помимо встречи с главой МИД страны, Лавров провёл встречу с главой кипрского государства.