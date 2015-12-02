Калуга, 2 декабря, 2015, 13:42 — ИА Регнум. На пленарном заседании международной научной конференции «Миссия Православной Империи», которая в эти дни проходит в Калужской области, был поднят вопрос о значении для судьбы России Великого стояния на Угре.

spasnaugre.ru Стояние на реке Угре (фрагмент миниатюры летописного свода, XVI век)

Как сообщает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM, участниками встречи, среди которых ведущие историки, ученые и политологи, было предложено день 11 ноября 1480 года, когда хан Ахмат покинул поле боя, что стало завершением стояния, считать государственным праздником Российской Федерации, так как именно с того дня Русь обрела реальную независимость от Золотой Орды.

Напомним, Великое стояние на Угре — военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III, вызванные отказом Москвы платить Орде ежегодную дань. События на Угре положили конец монголо-татарскому игу, Московское государство стало суверенным не только фактически, но и формально. Итоги «стояния» положили начало зарождению русской государственности.

В этом году в Калужской области отмечалась 535-я годовщина Великого стояния на Угре. Главные торжества прошли во Владимирском скиту Тихоновой пустыни, где состоялся молебен и крестный ход к Поклонному кресту, установленному на берегу Угры.